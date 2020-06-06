Гендиректор «Зенита»: РПЛ попросит провести товарищеские игры

Чемпионат России, приостановленный в марте из-за коронавируса, возобновится 19 июня матчами 23-го тура. Общее собрание клубов РПЛ состоялось по видеосвязи в пятницу. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей. Регламент будет опубликован после утверждения на исполкоме РФС, который состоится 9 июня.

«Хорошо бы провести пару тренировочных матчей перед стартом сезона. Но для этого нужно получить разрешение от местных Роспотребнадзоров. Мы недавно получили разрешение на тренировки. Лига будет просить разрешения на товарищеские матчи, а мы будем доказывать, что дополнительных рисков это не принесет», — сказал Медведев по телефону.