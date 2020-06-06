Гендиректор «Зенита»: РПЛ попросит провести товарищеские игры
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Российская
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Российская
Чемпионат России, приостановленный в марте
«Хорошо бы провести пару тренировочных матчей перед стартом сезона. Но для этого нужно получить разрешение от местных Роспотребнадзоров. Мы недавно получили разрешение на тренировки. Лига будет просить разрешения на товарищеские матчи, а мы будем доказывать, что дополнительных рисков это не принесет», — сказал Медведев по телефону.