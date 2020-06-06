Три клуба могут помешать ЦСКА вернуть Вагнера Лава
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА столкнулся с конкуренцией в попытке вернуть нападающего Вагнера Лава, покинувшего «Коринтианс».
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА столкнулся с конкуренцией в попытке вернуть нападающего Вагнера Лава, покинувшего «Коринтианс».
Помимо «армейцев» 35-летним футболистом интересуются «Крузейро» и два клуба
«Чемпионат» уже сообщал, что бразилец близок к возвращению в ЦСКА. Окончательное решение о переходе форварда остаётся за первыми лицами клуба. Появлялась информация, что Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом»
За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 году форвард уходил в аренду в бразильские клубы.