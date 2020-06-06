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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку команды

Переболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун посетил тренировку команды на базе в Тарасовке.

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Источник: Спорт РИА Новости

В мае «Спартак» сообщил, что 64-летний Федун был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией.

«Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, — сказал Федун, которого цитирует официальный сайт “красно-белых”. — Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам».

Чемпионат России, приостановленный в марте из-за коронавируса, возобновится 19 июня матчами 23-го тура. «Спартак» в первом матче после паузы 20 июня сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».

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