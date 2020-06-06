Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку команды
Переболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун посетил тренировку команды на базе в Тарасовке.
Переболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун посетил тренировку команды на базе в Тарасовке.
В мае «Спартак» сообщил, что 64-летний Федун был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией.
«Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, — сказал Федун, которого цитирует официальный сайт “красно-белых”. — Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам».
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