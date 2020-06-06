Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку команды

«Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, — сказал Федун, которого цитирует официальный сайт “красно-белых”. — Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам».