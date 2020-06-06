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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» установило на своей базе в Новогорске дезинфекционные туннели

Футбольный клуб «Динамо» установил на своей базе в Новогорске дезинфекционные туннели, сообщается на сайте московской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«К рестарту сезона-2019/20 продолжает готовиться не только динамовская команда, но и её дом. На этой неделе на две входные группы базы были установлены дезинфекционные туннели. Так что теперь пребывание “бело-голубых” в Новогорске стало ещё безопаснее», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Динамо» сообщило о завершении срока необходимого карантина у Заурбека Плиева. Игрок прошел очередное тестирование, которое дало отрицательный результат.

«На данный момент Плиев работает по индивидуальной программе, его подключение к одной из групп, на которые в соответствии с медицинским регламентом премьер-лиги разбиты тренирующиеся динамовские футболисты, ожидается в начале следующей недели», — сообщили в «Динамо».

Чемпионат России, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 19 июня. «Бело-голубые» свой первый матч после возобновления чемпионата проведут 21 июня на выезде против «Краснодара».

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