«Динамо» установило на своей базе в Новогорске дезинфекционные туннели
Футбольный клуб «Динамо» установил на своей базе в Новогорске дезинфекционные туннели, сообщается на сайте московской команды.
Футбольный клуб «Динамо» установил на своей базе в Новогорске дезинфекционные туннели, сообщается на сайте московской команды.
«К рестарту сезона-2019/20 продолжает готовиться не только динамовская команда, но и её дом. На этой неделе на две входные группы базы были установлены дезинфекционные туннели. Так что теперь пребывание “бело-голубых” в Новогорске стало ещё безопаснее», — говорится в сообщении.
Кроме того, «Динамо» сообщило о завершении срока необходимого карантина у Заурбека Плиева. Игрок прошел очередное тестирование, которое дало отрицательный результат.
«На данный момент Плиев работает по индивидуальной программе, его подключение к одной из групп, на которые в соответствии с медицинским регламентом
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