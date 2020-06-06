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22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА провёл двусторонку. Чалов сделал покер, Влашич — хет-трик

ЦСКА провёл двусторонку на основном поле клубной базы в Ватутинках, сообщает пресс-служба «армейцев».

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Источник: РИА "Новости"

Встречались «чёрные», чей состав был приближен к оптимальному, и «оранжевые». В ходе матча некоторые футболисты переходили из одной команды в другую по заданию тренерского штаба.

Итоговый счёт матча — 8:3 в пользу «чёрных». В составе победителей покером отметился нападающий Фёдор Чалов, а полузащитник Никола Влашич сделал хет-трик и отдал три голевые передачи. Ещё один гол — на счету хавбека Ивана Облякова.

ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, замыкая зону еврокубков. Из-за пандемии коронавируса чемпионат в марте был приостановлен и возобновится 19 июня.

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