ЦСКА провёл двусторонку. Чалов сделал покер, Влашич — хет-трик
ЦСКА провёл двусторонку на основном поле клубной базы в Ватутинках, сообщает
ЦСКА провёл двусторонку на основном поле клубной базы в Ватутинках, сообщает
Встречались «чёрные», чей состав был приближен к оптимальному, и «оранжевые». В ходе матча некоторые футболисты переходили из одной команды в другую по заданию тренерского штаба.
Итоговый счёт матча — 8:3 в пользу «чёрных». В составе победителей покером отметился нападающий Фёдор Чалов, а полузащитник Никола Влашич сделал
ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской