Бывший легионер ЦСКА рассказал о большом количестве выпитой водки в России

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Вернблум назвал Москву огромным городом, в котором есть возможность делать все, что угодно. Он добавил, что отказался бы от водки, так как выпил ее слишком много в России. «Все русские [могут выпить много водки]. В этом плане вам равных нет», — посчитал швед.

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29 мая хавбек вспомнил, что боялся переезда в Россию после подписания контракта с ЦСКА. По его словам, на Западе не слишком хорошо отзываются о России, поэтому у него возникли опасения.