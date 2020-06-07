У «Локо» больше всех проблем на финише сезона, но легкий календарь. Разбираем расклады в борьбе за второе место и ЛЧ
До рестарта меньше двух недель.
До рестарта меньше двух недель.
«Локомотив» (41 очко)
Календарь: «Оренбург» (д), «Рубин» (г), «Крылья Советов» (д), «Сочи» (д), «Спартак» (г), «Уфа» (д), ЦСКА (д), «Урал» (г).
Пожалуй, у «Локо» самый легкий финишный календарь: всего один матч с конкурентом из топ-5 и сразу 5 игр дома. Но в остальном у команды явно проблемы, и дело не только в скандальном уходе Семина, о котором уже много сказано:
«Краснодар» (41 очко)
Календарь: «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Ростов» (г), «Зенит» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Ахмат» (д).
Главная новость в «Краснодаре» — уход Сергея Матвеева из тренерского штаба. По семейным обстоятельствам он не смог продолжить работу и еще в конце марта улетел в Лондон, где живут его жена и дети. Матвеев был вторым человеком в штабе и заменял главного тренера на
Вместо Матвеева в «Краснодар» пришел Игорь Захаряк. Вместе с Мусаевым он работал в «Краснодаре-2000». Последний год тренировал саратовский «Сокол» в ПФЛ и занял третье место.
Из игроков коронавирусом переболел только Шапи, но к началу тренировок он уже выздоровел. В его крови нашли антитела. Болезнь протекала не бессимптомно, Шапи даже забирали в больницу, но сейчас все нормально. Все последние тесты были отрицательными.
«Ростов» (38 очков)
Календарь: «Сочи» (г), «Арсенал» (д), «Краснодар» (д), «Крылья Советов» (г), «Уфа» (д), «Оренбург» (г), «Рубин» (г), «Зенит» (д).
Перед возобновлением ростовчане могут усилиться одним из лучших форвардов лиги — Деспотовичем из «Оренбурга» (8 голов в 20 матчах). Серб уже покинул прежний клуб и сейчас рассматривает другие варианты. В приоритете «Ростов» и ЦСКА, но армейцы его запросы по зарплате (не меньше 1 млн евро в год) вряд ли готовы удовлетворить.
ЦСКА (36 очков)
Календарь: «Зенит» (д), «Динамо» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (г), «Оренбург» (г), «Рубин» (д), «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).
У ЦСКА самый тяжелый календарь из всех претендентов на второе место и ЛЧ. Рестарт сразу начинается с трех топовых матчей, а в конце сложный выезд в Грозный и матч с «Локо».
В концовке сезона ЦСКА точно не поможет Ахметов — недавно он слетал в Германию и сделал операцию на плече. Есть риск, что полузащитник не сыграет до конца года. Зато армейцы могут усилиться легендарным Вагнером. Он расторг контракт с «Коринтиансом», а бразильские СМИ отправляют его в ЦСКА.
Очевидно, что он стал медленнее, хотя скорость никогда и не была его главным козырем. Но учитывая, что Чалов последние месяцы находился в стагнации, а Шкурин пока не созрел для уровня РПЛ, приход Вагнера может помочь ЦСКА в борьбе за второе место. По сообщениям бразильских СМИ, в понедельник или вторник с этим трансфером должна наступить ясность.
5 июня «РИА Новости» сообщили, что «Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд рублей. Срок соглашения составляет 5 лет. Это может положительно сказаться на трансферах армейцев.
Артем Терентьев