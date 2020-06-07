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15:30 (мск), источник: Матч ТВ

У «Локо» больше всех проблем на финише сезона, но легкий календарь. Разбираем расклады в борьбе за второе место и ЛЧ

До рестарта меньше двух недель.

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«Локомотив» (41 очко)

Календарь: «Оренбург» (д), «Рубин» (г), «Крылья Советов» (д), «Сочи» (д), «Спартак» (г), «Уфа» (д), ЦСКА (д), «Урал» (г).

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Пожалуй, у «Локо» самый легкий финишный календарь: всего один матч с конкурентом из топ-5 и сразу 5 игр дома. Но в остальном у команды явно проблемы, и дело не только в скандальном уходе Семина, о котором уже много сказано:

  • Николич сумел приехать в Россию только 30 мая. Теперь ему положен 14-дневный карантин, полноценно приступить к работе с командой он сможет только за 6 дней до рестарта сезона
  • До приезда серба тренировками руководил Пашинин, но у него возникли проблемы со здоровьем. В конце мая он попал в больницу. По сути, за главного был Лоськов, у которого пока не так много опыта
  • У четырех игроков стартового состава истекают контракты в конце сезона, что явно не мотивируют дать максимальный результат: речь про Рыбуся, Игнатьева, Мариу и Эдера. Насчет португальца уже сейчас известно, что его трансфер не будет выкуплен
  • В «Локо» больше всех футболистов в РПЛ, заболевших коронавирусом: Фарфан, Баринов, Коченков, Тимур Сулейманов, Тугарев. Да, только Баринов считается игроком старта, поэтому все не так плохо. Но никто пока точно не знает, какие последствия могут быть у человека, перенесшего коронавирус. Плюс на финише даже потеря одного Баринова, который точно пропустит большую часть тренировок из-за карантина, может стать решающей
  • Непонятна ситуация с Хеведесом: немец до сих пор не приехал в расположение команды из-за боязни заразиться коронавирусом, в этом сезоне он был основным игроком «Локо». Из центральных защитников остаются только Чорлука, Кверквелия (всего 4 игры в этом сезоне РПЛ) и Мурило, который лучше показал себя в опорной зоне

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«Краснодар» (41 очко)

Календарь: «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Ростов» (г), «Зенит» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Ахмат» (д).

Главная новость в «Краснодаре» — уход Сергея Матвеева из тренерского штаба. По семейным обстоятельствам он не смог продолжить работу и еще в конце марта улетел в Лондон, где живут его жена и дети. Матвеев был вторым человеком в штабе и заменял главного тренера на пресс-конференциях, потому что у Мусаева пока нет лицензии Pro.

Вместо Матвеева в «Краснодар» пришел Игорь Захаряк. Вместе с Мусаевым он работал в «Краснодаре-2000». Последний год тренировал саратовский «Сокол» в ПФЛ и занял третье место.

Из игроков коронавирусом переболел только Шапи, но к началу тренировок он уже выздоровел. В его крови нашли антитела. Болезнь протекала не бессимптомно, Шапи даже забирали в больницу, но сейчас все нормально. Все последние тесты были отрицательными.

«Ростов» (38 очков)

Календарь: «Сочи» (г), «Арсенал» (д), «Краснодар» (д), «Крылья Советов» (г), «Уфа» (д), «Оренбург» (г), «Рубин» (г), «Зенит» (д).

«Ростов» был одним из главных инициаторов продолжения сезона — южане хотят побороться за ЛЧ. До перерыва РПЛ команда Карпина показывала самый яркий футбол в лиге. 3 июня «Ростов» возобновил групповые тренировки, все игроки ранее сдали отрицательные тесты.

Перед возобновлением ростовчане могут усилиться одним из лучших форвардов лиги — Деспотовичем из «Оренбурга» (8 голов в 20 матчах). Серб уже покинул прежний клуб и сейчас рассматривает другие варианты. В приоритете «Ростов» и ЦСКА, но армейцы его запросы по зарплате (не меньше 1 млн евро в год) вряд ли готовы удовлетворить.

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ЦСКА (36 очков)

Календарь: «Зенит» (д), «Динамо» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (г), «Оренбург» (г), «Рубин» (д), «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).

У ЦСКА самый тяжелый календарь из всех претендентов на второе место и ЛЧ. Рестарт сразу начинается с трех топовых матчей, а в конце сложный выезд в Грозный и матч с «Локо».

В концовке сезона ЦСКА точно не поможет Ахметов — недавно он слетал в Германию и сделал операцию на плече. Есть риск, что полузащитник не сыграет до конца года. Зато армейцы могут усилиться легендарным Вагнером. Он расторг контракт с «Коринтиансом», а бразильские СМИ отправляют его в ЦСКА.

11 июня Вагнеру исполнится 36, в сезоне-2019 он провел 28 матчей из 38 (только 18 в старте) и забил 5 голов. Его среднее игровое время — 65−70 минут. Бразилец уже не выдерживает нагрузку всех 90 минут. Что может стать проблемой в сжатом графике завершения сезона.

Очевидно, что он стал медленнее, хотя скорость никогда и не была его главным козырем. Но учитывая, что Чалов последние месяцы находился в стагнации, а Шкурин пока не созрел для уровня РПЛ, приход Вагнера может помочь ЦСКА в борьбе за второе место. По сообщениям бразильских СМИ, в понедельник или вторник с этим трансфером должна наступить ясность.

5 июня «РИА Новости» сообщили, что «Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд рублей. Срок соглашения составляет 5 лет. Это может положительно сказаться на трансферах армейцев.

Артем Терентьев

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