«Краснодар» готов заплатить € 15 млн за 17-летнего бразильца

17-летний Таллес Магно является воспитанником «Васко да Гама». В минувшем сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Бразилии (12 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2022 года. Сыграл шесть матчей за сборную Бразилии U17 и забил три гола.