Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе.
Ранее СМИ сообщали, что бразилец может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2012 год и в 2013 году.
«Только в понедельник я узнаю, где буду играть», — цитирует Вагнера Лава RT.
В июне стало известно, что футболист расторг свой контракт с бразильским «Коринтиансом».