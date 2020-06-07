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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что бразилец может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

«Только в понедельник я узнаю, где буду играть», — цитирует Вагнера Лава RT.

В июне стало известно, что футболист расторг свой контракт с бразильским «Коринтиансом».

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