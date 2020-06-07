Автогол Рыкова спас «Локомотив» от поражения в товарищеском матче с «Динамо»

Источник: Официальный Twitter ФК "Локомотив"

В первом тайме при счёте 0:0 после прострела Мацея Рыбуся мяч попал Антону Соснину в руку, и судья назначил пенальти. Однако Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил с левой в правый от себя угол и не попал в створ ворот.

На 56-й минуте красную карточку за грубую игру получил форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи. Команды договорились доиграть матч в полных составах, поэтому покинувшего поле камерунца заменил Максим Данилин.