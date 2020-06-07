Автогол Рыкова спас «Локомотив» от поражения в товарищеском матче с «Динамо»
В товарищеском матче в Москве «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча проходила в закрытом режиме в Черкизово.
В товарищеском матче в Москве «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча проходила в закрытом режиме в Черкизово.
В первом тайме при счёте 0:0 после прострела Мацея Рыбуся мяч попал Антону Соснину в руку, и судья назначил пенальти. Однако Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил с левой в правый от себя угол и не попал в створ ворот.
На 56-й минуте красную карточку за грубую игру получил форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи. Команды договорились доиграть матч в полных составах, поэтому покинувшего поле камерунца заменил Максим Данилин.
На 50-й минуте «Динамо» открыло счёт — после аута Артур Юсупов отдал пас Кириллу Панченко на линию штрафной, и форвард
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