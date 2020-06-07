Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к команде на сборе

Источник: ИТАР-ТАСС

Тест на коронавирус, который сдал Бакаев 21 мая, дал положительный результат, после этого футболист был помещен на домашний карантин. На этой неделе полузащитник сдал два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Отмечается, что в воскресенье после сдачи теста на выносливость на беговой дорожке Бакаев занимался на базе команды по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке.