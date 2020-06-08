Член исполкома РФС допускает увеличение числа зрителей на матчах РПЛ до конца сезона

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28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест от вместимости арен. 9 июня состоится заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, будет рассматриваться регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф — чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп-Кубка России по футболу сезона-2019/20».

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«Каких-то сенсационных решений не будет — будут изменения по регламенту чемпионата и Кубка, будут вопросы, связанные с изменением и уточнением регламентов к предстоящему возобновлению чемпионата, — сказал Гершкович. — В этом документе прописано, как надо себя вести, какие должны быть средства предохранения от коронавируса. Тренировки уже возобновились, причем давно — в разных районах страны они возобновлялись по-разному. Ни вижу ничего, что могло бы вызывать опасения [перед заседанием исполкома РФС], все четко регламентировано и прописано».

«Ранее пришли к решению, что можно допустить 10% зрителей от вместимости стадионов. Если обстановка будет улучшаться, а судя по всему, так и будет, появится возможность увеличить количество зрителей до конца сезона. Думаю, это будет проговариваться отдельно. Посмотрите — в разных регионах в зависимости от обстановки идут послабления. Думаю, что решения будут связаны с разрешением властей, мы можем ориентироваться только на них», — добавил член исполкома РФС.