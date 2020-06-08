Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
13:11 (мск), источник: ТАСС

Проект регламента доигровки сезона в РПЛ не предусматривает заявки свободных агентов

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проект регламента по завершению сезона-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) не предусматривает заявки свободных агентов на оставшиеся до конца турнира матчи. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Наверх

Регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф — чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019/20» будет рассматриваться на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Оно состоится 9 июня.

«Судя по тому, что написано в проекте регламента, свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ, — сказал Прокопец. — Его финальная версия может поменяться, но исходя из проекта, в нем есть пять исключений. Это футболисты из своих академии или спортшколы — талантливые мальчики, которые не были дозаявлены, могут быть дозаявлены. Если человек был в аренде и она закончилась, его можно взять в аренду на конец этого сезона; если игрок был в аренде и вернулся, его тоже можно дозаявить, также можно дозаявить игрока, который был в аренде у клуба, а его основной клуб не продлил с ним договор. Также можно заявить игрока из клубов, которые снялись с сезона, например “Армавира” или “Луча”».

«Есть всего пять исключений. Нет того, что можно взять любого игрока и заявить его. В противном случае это, на мой взгляд, дало бы преимущество этой команде перед другими клубами», — добавил спортивный юрист.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
Трансферный рынок КХЛ. Новый контракт Нестерова и Доус в СКА
Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс
Преемственность. Как Брагин и Ларионов изменят сборные России
Чемпион мира по боксу собрался баллотироваться в президенты
Менеджер Хабиба отреагировал на завершение Макгрегором карьеры
Призер ОИ Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь