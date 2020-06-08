Проект регламента доигровки сезона в РПЛ не предусматривает заявки свободных агентов

«Судя по тому, что написано в проекте регламента, свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ, — сказал Прокопец. — Его финальная версия может поменяться, но исходя из проекта, в нем есть пять исключений. Это футболисты из своих академии или спортшколы — талантливые мальчики, которые не были дозаявлены, могут быть дозаявлены. Если человек был в аренде и она закончилась, его можно взять в аренду на конец этого сезона; если игрок был в аренде и вернулся, его тоже можно дозаявить, также можно дозаявить игрока, который был в аренде у клуба, а его основной клуб не продлил с ним договор. Также можно заявить игрока из клубов, которые снялись с сезона, например “Армавира” или “Луча”».