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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Погребняка рассказала о нежелании «завянуть в сплошном гламуре»

Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о нежелании вести исключительно светский образ жизни. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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По словам Погребняк, многие думают, что она ужинает только в ресторанах, ходит на гламурные тусовки и мероприятия. «Это, конечно, есть в моей жизни, не спорю, но больше всего я люблю с подругой пойти в парк, пройти десять километров, подурачиться, посмеяться… Или уехать на дачу. В сплошном гламуре я бы завяла», — подчеркнула женщина.

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Она добавила, что все ее подруги различаются интересами, привычками и достатком. Она заключила, что у нее узкий круг общения, в который она с трудом пускает новых людей.

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23 мая Мария Погребняк отреагировала на заражение всей семьи коронавирусной инфекцией. Она заметила, что первой реакцией на положительный тест и двустороннюю пневмонию был шок.

1 июня супруга футболиста пожаловалась на множество проверок, предусмотренных для зараженных коронавирусом. Она заявила, что ее квартира превратилась в проходной двор.

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