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15:03 (мск), источник: ТАСС

Первый тест футболиста «Локомотива» Баринова на коронавирус был ошибочно положительным

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Первый тест полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.

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Источник: РИА "Новости"

28 мая пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что коронавирус был выявлен у Баринова, а также вратаря Антона Коченкова, полузащитника Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова. 7 июня в Москве состоялся товарищеский матч между железнодорожниками и столичным «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» в игре принял участие Баринов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат, — сказал Карлицкий. — Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен — у него отсутствовала симптоматика».

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«Кроме ПЦР из мазка, у него брали кровь, в ней также нет изменений, соответствующих коронавирусу. Мы действовали строго по протоколу. Первый тест был ошибочно положительным? Да, первый тест был положительным, потом мы по правилам через определенное количество дней взяли два теста, которые дали абсолютно отрицательный результат», — добавил врач столичного клуба.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. За это время вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также по разу стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В сезоне-2019/20 23-летний полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив два мяча и получив 12 желтых карточек.

Сезон в РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. «Локомотив» 21 июня в Москве сыграет против «Оренбурга», начало — 17:30 мск. После 22 туров из 30 запланированных железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет 9 очков.

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