Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» будут демонтированы к декабрю

Арена была реконструирована к чемпионату мира, вместимость ее вместе с временной конструкцией трибун составляет сейчас 35 тыс. человек. Во время турнира на ней прошли четыре матча группового этапа, сейчас стадион является домашним для «Урала».
«После проведенной по проекту градостроительного института “Гипрогор проект” адаптации стадион будет отвечать требованиям, предъявляемым к организации матчей Российской премьер-лиги и международных игр, а также массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Общая вместимость обновленного стадиона составит порядка 23,5 тысяч зрительских мест, — говорится в сообщении. — Главные изменения коснутся сборно-разборных трибун вместимостью 12 тысяч мест, которые будут демонтированы и в дальнейшем установлены на других стадионах области. Места демонтированных конструкций приведут в соответствие с общим архитектурным ансамблем».
«Часть помещений внутри периметра стадиона отведут под музей истории спорта Свердловской области с залами, посвященными зимним и летним видам спорта, истории физкультуры и спорта Среднего Урала, а также олимпийским достижениям Свердловской области. Проектно-изыскательские работы по адаптации стадиона включают в себя разработку проектной и рабочей документации, прохождение государственной экспертизы. Все стадии проекта планируется завершить к декабрю 2020 года», — также говорится в сообщении.