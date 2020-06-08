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15:20 (мск), источник: ТАСС

Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» будут демонтированы к декабрю

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Временные конструкции трибун «Екатеринбург-Арены», сооруженные к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут демонтированы к декабрю 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гипрогор проект».

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Арена была реконструирована к чемпионату мира, вместимость ее вместе с временной конструкцией трибун составляет сейчас 35 тыс. человек. Во время турнира на ней прошли четыре матча группового этапа, сейчас стадион является домашним для «Урала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«После проведенной по проекту градостроительного института “Гипрогор проект” адаптации стадион будет отвечать требованиям, предъявляемым к организации матчей Российской премьер-лиги и международных игр, а также массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Общая вместимость обновленного стадиона составит порядка 23,5 тысяч зрительских мест, — говорится в сообщении. — Главные изменения коснутся сборно-разборных трибун вместимостью 12 тысяч мест, которые будут демонтированы и в дальнейшем установлены на других стадионах области. Места демонтированных конструкций приведут в соответствие с общим архитектурным ансамблем».

«Часть помещений внутри периметра стадиона отведут под музей истории спорта Свердловской области с залами, посвященными зимним и летним видам спорта, истории физкультуры и спорта Среднего Урала, а также олимпийским достижениям Свердловской области. Проектно-изыскательские работы по адаптации стадиона включают в себя разработку проектной и рабочей документации, прохождение государственной экспертизы. Все стадии проекта планируется завершить к декабрю 2020 года», — также говорится в сообщении.

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