Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» будут демонтированы к декабрю

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Арена была реконструирована к чемпионату мира, вместимость ее вместе с временной конструкцией трибун составляет сейчас 35 тыс. человек. Во время турнира на ней прошли четыре матча группового этапа, сейчас стадион является домашним для «Урала».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9ecbe301b8952244230e" data-vnd="9ecbe301b8952244230e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9ecbe301b8952244230e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«После проведенной по проекту градостроительного института “Гипрогор проект” адаптации стадион будет отвечать требованиям, предъявляемым к организации матчей Российской премьер-лиги и международных игр, а также массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Общая вместимость обновленного стадиона составит порядка 23,5 тысяч зрительских мест, — говорится в сообщении. — Главные изменения коснутся сборно-разборных трибун вместимостью 12 тысяч мест, которые будут демонтированы и в дальнейшем установлены на других стадионах области. Места демонтированных конструкций приведут в соответствие с общим архитектурным ансамблем».