«Рубин» опроверг проведение товарищеского матча перед возобновлением РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Бизнес-Онлайн» сообщил о проведении игры на базе «Рубина», где проводил свой сбор «Тамбов».

«Не было», — ответили в пресс-службе «Рубина» на вопрос о матче команды с «Тамбовом».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9ecbe301b8952244230e" data-vnd="9ecbe301b8952244230e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9ecbe301b8952244230e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Опровержение из «Чайки»

Ранее портал «Metaratings» сообщил, что «Ростов» провел товарищеский матч с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из Ростовской области «Чайка». «Информация о том, что ФК “Чайка” и ФК “Ростов” провели товарищеский матч без разрешения Российского футбольного союза, не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе клуба ФНЛ.

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Там уточнили, что футболисты «Чайки» тренируются в домашних условиях по месту проживания в режиме самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Минздрава, Роспотребнадзора, правительства Ростовской области и Российского футбольного союза.

На данный момент только «Локомотив» и «Динамо» сообщили о проведении товарищеского матча, который прошел 7 июня в Черкизово. Игра завершилась вничью (1:1), на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».