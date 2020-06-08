«Рубин» опроверг проведение товарищеского матча перед возобновлением РПЛ

Ранее портал «Бизнес-Онлайн» сообщил о проведении игры на базе «Рубина», где проводил свой сбор «Тамбов».
«Не было», — ответили в пресс-службе «Рубина» на вопрос о матче команды с «Тамбовом».
Ранее портал «Metaratings» сообщил, что «Ростов» провел товарищеский матч с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из Ростовской области «Чайка». «Информация о том, что ФК “Чайка” и ФК “Ростов” провели товарищеский матч без разрешения Российского футбольного союза, не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе клуба ФНЛ.
Там уточнили, что футболисты «Чайки» тренируются в домашних условиях по месту проживания в режиме самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Минздрава, Роспотребнадзора, правительства Ростовской области и Российского футбольного союза.
На данный момент только «Локомотив» и «Динамо» сообщили о проведении товарищеского матча, который прошел 7 июня в Черкизово. Игра завершилась вничью (1:1), на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».
28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест от вместимости арен. 9 июня состоится заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, будет рассматриваться регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф — чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп — Кубка России по футболу сезона-2019/20».