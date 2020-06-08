РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи чемпионата России
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа выбора судей на матчи Тинькофф — Российской
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа выбора судей на матчи Тинькофф — Российской
28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.
«Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ, — сказал Хачатурянц. — Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных
«Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — добавил глава судейского комитета РФС.