Футболист «Локомотива» Фарфан в ближайшее время начнет индивидуальные тренировки на базе

Источник: РИА "Новости"

В середине мая 35-летний Фарфан стал первым игроком из клубов РПЛ, у которого был выявлен коронавирус. Тогда же в «Локомотиве» дали прогноз, согласно которому перуанец должен был вернуться к тренировкам через три-четыре недели.

«Фарфан проходит стандартную процедуру тестирования после заболевания. Сроки возвращения? Думаю, это решится в течение одного-двух дней. Как только тесты будут отрицательными, он приступит к тренировкам», — сказал Карлицкий.

«Он начнет работать по индивидуальной программе на базе, поскольку у него не было возможности полноценно тренироваться и сейчас есть высокий риск получения травмы», — добавил врач «Локомотива».

Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также один раз завоевал Суперкубок России. В сезоне-2019/20 не выходил на поле из-за травмы, полученной летом 2019 года в расположении сборной Перу на Кубке Америки.