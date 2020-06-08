Клубы РПЛ должны получать разрешение на товарищеские матчи у властей регионов

«В пятницу вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании лиги, тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее, — сказал Алаев. — Сейчас идет большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ. Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс».