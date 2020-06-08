Уткин рассказал, чем Вагнер Лав может помочь ЦСКА

Ранее СМИ сообщали, что бразилец покинул «Коринтианс» и может подписать контракт с московским ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2012 год и в 2013 году.
«Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства — компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой “зацепить” Лигу Чемпионов, и если не удается — финиш все равно очень плотный и ставки высоки. Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. На эти полтора-два месяца», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Также комментатор пошутил, что, если Вагнер Лав все же вернется в ЦСКА, то после окончания текущего чемпионата России ему необходимо будет уйти из команды, чтобы снова вернуться к «армейцам».
«Вагнер — легенда клуба. Никто не знает, как он может играть, но играть на самом деле даже не обязательно, все уже происходит. Шансы несколько возрастают», — добавил журналист.