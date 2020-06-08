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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» проведет подготовку к возобновлению сезона РПЛ в Тамбове

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» будут готовиться к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Тамбове, сообщается на официальном сайте тамбовской команды.

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Как отмечается, в понедельник команда провела первую после перерыва в сезоне общую тренировку, игроки занимались на поле тамбовского стадиона «Спартак».

Во время загрузки произошла ошибка.

В Тамбове «волки» будут тренироваться вплоть до первого официального матча после возобновления сезона, в котором «Тамбов» сыграет 21 июня на выезде с «Уфой».

Ранее сообщалось, что все оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне «Тамбов» проведет в Нижнем Новгороде, в осенней части сезона команда играла домашние встречи в Саранске на поле «Мордовии Арены».

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