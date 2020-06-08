«Тамбов» проведет подготовку к возобновлению сезона РПЛ в Тамбове

Как отмечается, в понедельник команда провела первую после перерыва в сезоне общую тренировку, игроки занимались на поле тамбовского стадиона «Спартак».

В Тамбове «волки» будут тренироваться вплоть до первого официального матча после возобновления сезона, в котором «Тамбов» сыграет 21 июня на выезде с «Уфой».