«Тамбов» проведет подготовку к возобновлению сезона РПЛ в Тамбове
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» будут готовиться к возобновлению сезона Российской
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» будут готовиться к возобновлению сезона Российской
Как отмечается, в понедельник команда провела первую после перерыва в сезоне общую тренировку, игроки занимались на поле тамбовского стадиона «Спартак».
В Тамбове «волки» будут тренироваться вплоть до первого официального матча после возобновления сезона, в котором «Тамбов» сыграет 21 июня на выезде с «Уфой».
Ранее сообщалось, что все оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне «Тамбов» проведет в Нижнем Новгороде, в осенней части сезона команда играла домашние встречи в Саранске на поле «Мордовии Арены».