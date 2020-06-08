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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист ЦСКА Щенников перенес операцию в связи с переломом кисти

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников перенес операцию в связи с переломом четвертой пястной кости правой кисти со смещением.

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Источник: Спорт РИА Новости

«О сроках возвращения Георгия в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

Щенников получил повреждение во время пятничной тренировки. Операция прошла в понедельник в одной из московских клиник.

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