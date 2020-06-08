Уткин: Пожалуй, Акинфеев — первый вратарь в истории нашего футбола после Яшина
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.
«Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарём в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не
Без Акинфеева постсоветская десятка лучших футболистов никак не обойдётся. Наверное, тем более важно это подчеркнуть, что в последние годы Игорю стала избыточно свойственна скромность.
Это же известная история, что именно он должен был оказаться на обложке GQ по итогам чемпионата мира 2018 года. Но Акинфеев отказался. Так началась больная пиаровская карьера Артёма Дзюбы", — сказал Уткин на своём канале на YouTube.