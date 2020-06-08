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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Пожалуй, Акинфеев — первый вратарь в истории нашего футбола после Яшина

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

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Источник: РИА "Новости"
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Кадры к дню рождения вратаря. Вы помните его совсем молодым?

«Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарём в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не кто-либо другой, а именно Акинфеев. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже аргументировать особо не нужно.

Без Акинфеева постсоветская десятка лучших футболистов никак не обойдётся. Наверное, тем более важно это подчеркнуть, что в последние годы Игорю стала избыточно свойственна скромность.

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Это же известная история, что именно он должен был оказаться на обложке GQ по итогам чемпионата мира 2018 года. Но Акинфеев отказался. Так началась больная пиаровская карьера Артёма Дзюбы", — сказал Уткин на своём канале на YouTube.

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