Уткин: Пожалуй, Акинфеев — первый вратарь в истории нашего футбола после Яшина

Источник: РИА "Новости"

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Кадры к дню рождения вратаря. Вы помните его совсем молодым?

«Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарём в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не кто-либо другой, а именно Акинфеев. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже аргументировать особо не нужно.

Без Акинфеева постсоветская десятка лучших футболистов никак не обойдётся. Наверное, тем более важно это подчеркнуть, что в последние годы Игорю стала избыточно свойственна скромность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yxedHcaCOtk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.