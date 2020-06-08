Bild: Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом»
ТАСС, 8 июня. Чемпион мира в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом сообщает издание Bild.
ТАСС, 8 июня. Чемпион мира в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом сообщает издание Bild.
Как ранее сообщили ТАСС в
Хёведес выступает за «Локомотив» с сезона-2018/19. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Также немецкий защитник играл за итальянский «Ювентус», с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, и немецкий «Шальке», где выиграл Кубок и Суперкубок Германии.
В составе сборной Германии Хёведес провел 44 матча, забив два гола. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов Европы.
Чемпионат России будет возобновлен 19 июня. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, в первом туре после паузы московский клуб встретится дома с «Оренбургом».