Bild: Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе «Локомотива», Хёведес не вернулся в расположение клуба для подготовки к возобновлению чемпионата России. По информации Bild, 32-летний защитник обеспокоен ситуацией с пандемией коронавируса в России. Соглашение Хёведеса с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

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Хёведес выступает за «Локомотив» с сезона-2018/19. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Также немецкий защитник играл за итальянский «Ювентус», с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, и немецкий «Шальке», где выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В составе сборной Германии Хёведес провел 44 матча, забив два гола. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов Европы.