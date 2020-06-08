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17:46 (мск), источник: ТАСС

Bild: Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом»

ТАСС, 8 июня. Чемпион мира в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом сообщает издание Bild.

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Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе «Локомотива», Хёведес не вернулся в расположение клуба для подготовки к возобновлению чемпионата России. По информации Bild, 32-летний защитник обеспокоен ситуацией с пандемией коронавируса в России. Соглашение Хёведеса с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

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Хёведес выступает за «Локомотив» с сезона-2018/19. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Также немецкий защитник играл за итальянский «Ювентус», с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, и немецкий «Шальке», где выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В составе сборной Германии Хёведес провел 44 матча, забив два гола. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Чемпионат России будет возобновлен 19 июня. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, в первом туре после паузы московский клуб встретится дома с «Оренбургом».

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