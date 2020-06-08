Мацей Рыбусь договорился о переходе в турецкий клуб

«Никто из “Локомотива” не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней. Конечно, тогда Мацей должен будет сдать медицинские анализы, это задерживается из-за текущей ситуации с COVID-19», — приводит слова Пекарски Sport24.