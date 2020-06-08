В «Крыльях Советов» подтвердили факт проведения тайного матча с «Рубином»
Представители «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения тайного товарищеского матча с казанским «Рубином».
Представители «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения тайного товарищеского матча с казанским «Рубином».
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы не дождались разрешения от местных властей и договорились провести встречу втайне. Матч прошёл сегодня, 8 июня, на стадионе «Ак Барс Арена». Итоговый счёт встречи неизвестен.
«Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные», — приводит слова
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