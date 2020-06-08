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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Крыльях Советов» подтвердили факт проведения тайного матча с «Рубином»

Представители «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения тайного товарищеского матча с казанским «Рубином».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы не дождались разрешения от местных властей и договорились провести встречу втайне. Матч прошёл сегодня, 8 июня, на стадионе «Ак Барс Арена». Итоговый счёт встречи неизвестен.

«Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные», — приводит слова пресс-службы самарского клуба «РБК-Спорт».

Сезон в Российской Премьер-Лиге приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. После 22 туров «Рубин», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже, находясь в зоне вылета. В активе самарской команды 22 очка.

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