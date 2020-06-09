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09:34 (мск), источник: Sport24

Армяне, казахи и киргизы не будут считаться легионерами в чемпионате России с сезона-2020/21

По информации Sport24, с сезона-2020/21 армянские, казахстанские и киргизские футболисты не будут считаться легионерами в чемпионате России.

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Источник: Sport24

Соответствующее решение должно быть принято уже сегодня, 9 июня, на очередном заседании исполкома РФС, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, что с февраля 2019 года легионерами в чемпионате России уже не считаются белорусские футболисты.

Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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