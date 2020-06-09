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14:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгений Савин рассказал, что Youtube-канал «КраСава» может закрыться

Бывший футболист Евгений Савин признался, что его Youtube-канал «КраСава» может скоро закрыться.

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Источник: Спорт РИА Новости

Савин завершил спортивную карьеру в 2015 году, после чего работал ведущим на телеканале «Матч ТВ» и комментатором на «Первом канале». В 2018 году экс-футболист запустил спортивный Youtube-канал «КраСава», гостями которого становились Александр Головин, Леонид Слуцкий и многие другие персонажи из футбольного мира.

«Я хочу снимать разные выпуски, но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую бывает так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу делать разные выпуски, но где-то люди боятся говорить, а где-то просто не хватает информации. Где-то клубы уже перестают меня пускать. Недавно я смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал “КраСава” скоро закроется. Не хочу делать то, что вызывает механику — не творчество, а выпуски ради выпусков», — рассказал Савин в интервью Youtube-каналу «ЧестнОК».

«Мне хочется поднимать не только веселье темы, но и проблемы. Но если меня везде будут останавливать, если везде люди будут бояться… Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале “КраСава” не будет вообще. Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов», — добавил Савин.

Видеоролики на канале «КраСава» суммарно посмотрели более 76 миллионов раз.

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