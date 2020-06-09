Евгений Савин рассказал, что Youtube-канал «КраСава» может закрыться
Бывший футболист Евгений Савин признался, что его
Бывший футболист Евгений Савин признался, что его
Савин завершил спортивную карьеру в 2015 году, после чего работал ведущим на телеканале «Матч ТВ» и комментатором на «Первом канале». В 2018 году
«Я хочу снимать разные выпуски, но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую бывает так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу делать разные выпуски, но
«Мне хочется поднимать не только веселье темы, но и проблемы. Но если меня везде будут останавливать, если везде люди будут бояться… Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале “КраСава” не будет вообще. Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов», — добавил Савин.
Видеоролики на канале «КраСава» суммарно посмотрели более 76 миллионов раз.