РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России

Данный документ был рассмотрен на общем собрании команд РПЛ 5 июня. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Команды смогут проводить до пяти замен матчи, они могут выполняться не более чем в три подхода, а также во время перерыва, аналогичные правила будут действовать в матчах Олимп — Кубка России. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, при этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.