РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполнительного комитета организации утвердил регламент возобновления оставшейся части сезона-2019/20 Тинькофф — Российской
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполнительного комитета организации утвердил регламент возобновления оставшейся части сезона-2019/20 Тинькофф — Российской
Данный документ был рассмотрен на общем собрании команд РПЛ 5 июня. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Команды смогут проводить до пяти замен матчи, они могут выполняться не более чем в три подхода, а также во время перерыва, аналогичные правила будут действовать в матчах Олимп — Кубка России. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, при этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
23-й тур
На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара — московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом». В другом полуфинале подмосковные «Химки» сыграют с победителем четвертьфинального матча между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом». Эта игра состоится 24 июня. Полуфиналы запланированы на