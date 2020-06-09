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14:50 (мск), источник: ТАСС

РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполнительного комитета организации утвердил регламент возобновления оставшейся части сезона-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Данный документ был рассмотрен на общем собрании команд РПЛ 5 июня. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Команды смогут проводить до пяти замен матчи, они могут выполняться не более чем в три подхода, а также во время перерыва, аналогичные правила будут действовать в матчах Олимп — Кубка России. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, при этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Также был утвержден календарь матчей турнира и Кубка России.

23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов», а 20 июня состоятся игры «Урал» — «Рубин», «Арсенал» — «Спартак» и ЦСКА — «Зенит». Программу тура 21 июня закроют встречи «Уфа» — «Тамбов», «Локомотив» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Динамо». Матчи 30-го тура чемпионата России состоятся в один день — 22 июля.

На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара — московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом». В другом полуфинале подмосковные «Химки» сыграют с победителем четвертьфинального матча между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом». Эта игра состоится 24 июня. Полуфиналы запланированы на 18—19 июля, финал — на 25 июля.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур откроется 19 июня матчами «Сочи» — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Ахмат».

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