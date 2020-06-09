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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС признал московское «Динамо» победителем молодежного первенства России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) подтвердил, что московское «Динамо» признано чемпионом первенства России среди молодежных команд.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Первенство молодежных команд (U19) завершено досрочно. Чемпионом признается «Динамо», — говорится в сообщении на странице РФС в Twitter.

РФС также сообщил, что розыгрыш Юношеской футбольной лиги завершен досрочно, признанное чемпионом московское «Чертаново» получит право сыграть в Юношеской лиге УЕФА.

«Исполком РФС принял решение досрочно завершить розыгрыш Юношеской футбольной лиги. Чемпионом ЮФЛ признано “Чертаново” U-17 (Москва). Команда получит право принять участие в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне», — отмечается в сообщении в Telegram-канале РФС.

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