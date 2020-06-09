РФС признал московское «Динамо» победителем молодежного первенства России

Источник: Спорт РИА Новости

«Первенство молодежных команд (U19) завершено досрочно. Чемпионом признается «Динамо», — говорится в сообщении на странице РФС в Twitter.

РФС также сообщил, что розыгрыш Юношеской футбольной лиги завершен досрочно, признанное чемпионом московское «Чертаново» получит право сыграть в Юношеской лиге УЕФА.