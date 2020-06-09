РФС признал московское «Динамо» победителем молодежного первенства России
Исполком Российского футбольного союза (РФС) подтвердил, что московское «Динамо» признано чемпионом первенства России среди молодежных команд.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) подтвердил, что московское «Динамо» признано чемпионом первенства России среди молодежных команд.
«Первенство молодежных команд (U19) завершено досрочно. Чемпионом признается «Динамо», — говорится в сообщении на странице РФС в Twitter.
РФС также сообщил, что розыгрыш Юношеской футбольной лиги завершен досрочно, признанное чемпионом московское «Чертаново» получит право сыграть в Юношеской лиге УЕФА.
«Исполком РФС принял решение досрочно завершить розыгрыш Юношеской футбольной лиги. Чемпионом ЮФЛ признано “Чертаново” U-17 (Москва). Команда получит право принять участие в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне», — отмечается в сообщении в