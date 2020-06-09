Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты «Спартака» осудили Ефремова

Руководитель проекта фанатов московского «Спартака» FansHotline24 Олег Семенов прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Болельщики “Спартака” в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — заявил Семенов. Он добавил, что многие болельщики припомнили актеру слова в защиту бывшего игрока «Спартака» Дениса Глушакова.

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве.

Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал.

Ефремов — болельщик «Спартака». Он неоднократно высказывался о происходящем в клубе, в частности критиковал «группу озверевших фанатов» команды за уход Глушакова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
Самолет ВВС США разбился в Ираке
РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России
«Убийца достал тесак». Погром на Манежке 18 лет назад (фото)
Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш
Легендарный матч русского хоккеиста. Забил 5 голов «Вашингтону»
Бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти в сентябре
«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге
Анонсирован бой Дацика с Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь