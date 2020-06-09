Фанаты «Спартака» осудили Ефремова

«Болельщики “Спартака” в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — заявил Семенов. Он добавил, что многие болельщики припомнили актеру слова в защиту бывшего игрока «Спартака» Дениса Глушакова.