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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прядкин: РПЛ не понесла финансовых потерь во время пандемии коронавируса

Российская премьер-лига (РПЛ) не понесла финансовых потерь в условиях пандемии коронавируса, несколько контрактов были увеличены, заявил РИА Новости президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российский футбольный союз ранее получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления сезона РПЛ. Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте турнир должен возобновиться 19 июня матчами 23-го тура.

«Нет, вопрос больше в графике платежей, его корректировке, — ответил Прядкин на вопрос, есть ли у лиги финансовые потери в связи с коронавирусом. — Например, “Лига ставок” и “Тинькофф” чуть сдвинули их с учетом возобновления турнира. О потерях мы не говорим, с учётом возобновления и выполнения обязательств. С техническим партнером все по плану, мячами клубы обеспечены. Несколько контрактов подписаны по международным правам, мы сейчас сами занимаемся их реализацией, дальше посмотрим. Пока подписаны на хороших условиях с балканскими странами, со странами СНГ», — добавил он.

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