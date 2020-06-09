Прядкин: РПЛ не понесла финансовых потерь во время пандемии коронавируса

«Нет, вопрос больше в графике платежей, его корректировке, — ответил Прядкин на вопрос, есть ли у лиги финансовые потери в связи с коронавирусом. — Например, “Лига ставок” и “Тинькофф” чуть сдвинули их с учетом возобновления турнира. О потерях мы не говорим, с учётом возобновления и выполнения обязательств. С техническим партнером все по плану, мячами клубы обеспечены. Несколько контрактов подписаны по международным правам, мы сейчас сами занимаемся их реализацией, дальше посмотрим. Пока подписаны на хороших условиях с балканскими странами, со странами СНГ», — добавил он.