Клубы РПЛ попросили перенести начало нового сезона на 9—10 августа

«Вопрос пересмотра лимита на легионеров на исполкоме не обсуждался. Конкретная дата начала следующего сезона будет определена позже, начаться он должен в августе. Было пожелание от представителей клубов начать новый чемпионат 9, 10 августа. Планируется, что трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать перед УЕФА, чтобы нам было предоставлено 12 недель, а не восемь», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее сообщалось, что начать сезон-2020/2021 планируют 2 августа. Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.