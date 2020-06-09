Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы РПЛ попросили перенести начало нового сезона на 9—10 августа

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о вопросах, рассмотренных на сегодняшнем заседании исполнительного комитета.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вопрос пересмотра лимита на легионеров на исполкоме не обсуждался. Конкретная дата начала следующего сезона будет определена позже, начаться он должен в августе. Было пожелание от представителей клубов начать новый чемпионат 9, 10 августа. Планируется, что трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать перед УЕФА, чтобы нам было предоставлено 12 недель, а не восемь», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что начать сезон-2020/2021 планируют 2 августа. Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России
«Убийца достал тесак». Погром на Манежке 18 лет назад (фото)
Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш
Легендарный матч русского хоккеиста. Забил 5 голов «Вашингтону»
Бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти в сентябре
«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге
Анонсирован бой Дацика с Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь