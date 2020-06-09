РФС разрешил дозаявки в РПЛ, но Вагнер Лав не попадает в эту категорию
Российский футбольный союз (РФС) принял решение разрешить клубам Российской
Российский футбольный союз (РФС) принял решение разрешить клубам Российской
Соответствующее решение во вторник утвердил исполком РФС. Ранее СМИ сообщили, что между ЦСКА и Вагнером Лавом проходят переговоры. Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня.
«Мы приняли решение разрешить дозаявки, но они должны быть точечными. Это не открытие трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд и команд типа “Краснодар-2”. Также дозаявлять игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды», — сказал Рогачев журналистам.
«Последний случай — потеря профессионального статуса клуба, например “Луч”. Футболисты этого клуба могут заявиться в клубы РПЛ, или “Химки” или “Шинник”. Ни один из этих пунктов не подходит для Вагнера Лава», — добавил он.