РФС разрешил дозаявки в РПЛ, но Вагнер Лав не попадает в эту категорию

«Мы приняли решение разрешить дозаявки, но они должны быть точечными. Это не открытие трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд и команд типа “Краснодар-2”. Также дозаявлять игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды», — сказал Рогачев журналистам.