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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС разрешил дозаявки в РПЛ, но Вагнер Лав не попадает в эту категорию

Российский футбольный союз (РФС) принял решение разрешить клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) дозаявлять игроков, но нападающий Вагнер Лав не подпадает под соответствующие пункты, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соответствующее решение во вторник утвердил исполком РФС. Ранее СМИ сообщили, что между ЦСКА и Вагнером Лавом проходят переговоры. Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня.

«Мы приняли решение разрешить дозаявки, но они должны быть точечными. Это не открытие трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд и команд типа “Краснодар-2”. Также дозаявлять игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды», — сказал Рогачев журналистам.

«Последний случай — потеря профессионального статуса клуба, например “Луч”. Футболисты этого клуба могут заявиться в клубы РПЛ, или “Химки” или “Шинник”. Ни один из этих пунктов не подходит для Вагнера Лава», — добавил он.

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