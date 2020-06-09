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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РФС прокомментировал слова Федуна о лоббировании интересов «Зенита»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал высказывание председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения петербургского «Зенита» хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России, отметив, что если бы РФС действительно лоббировал интересы петербургского клуба, то сезон не был бы возобновлен, а «Зенит» был бы объявлен чемпионом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее во вторник исполком РФС принял решение, что хозяином поля в кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» будет петербургский клуб, на что Федун в интервью «Спорт-Эксперссу» сказал, что «Зенит» является тяжеловесом в российском футболе, поэтому не удивительно, что все интересы клуба продавливаются, и осталось только назначить на игру главным судьей Михаила Вилкова.

«Мы же знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального и переживающего за “Спартак”. Что касается решений в пользу “Зенита”, вы же понимаете, что это не так. Если бы это было так, то речи о возобновлении чемпионата России никто бы не вел, а уже вручили бы золотые медали “Зениту”. Но это сделано не было. Вы не видите золотых медалей на груди футболистов Зенита? Сам этот факт, по-моему, говорит о многом», — сказал Дюков журналистам.

Также глава РФС отметил, что высказывания Федуна были «на грани», и могут стать предметом для рассмотрения в комитете по этике.

«Что касается слов Федуна о судействе, мне сложно сейчас дать комментарий. Я не вижу здесь нарушения договоренностей. Понятно, что этот комментарий на грани. Но руководителю судейского комитета тут виднее. И есть руководитель комитета по этике. Я со своей стороны не хочу выходить с инициативой о рассмотрении высказываний Леонида Арнольдовича. Я бы хотел, чтоб мы сосредоточились на подготовке к возобновлению чемпионата, это более важно», — добавил Дюков.

Матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге 18 или 19 июля.

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