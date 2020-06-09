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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Меркулов стал игроком «Рубина»

Футболист Михаил Меркулов подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на два года. Меркулов пополнил состав «Рубина» на правах свободного агента, после того, как истек срок его контракта с екатеринбургским «Уралом».

Меркулов начал взрослую карьеру в волгоградском «Роторе». С 2015 года защитник выступал за «Урал», в текущем сезоне футболист провел в составе екатеринбургского клуба 18 матчей в Российской премьер-лиге, однако после зимней паузы на поле не появлялся.

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