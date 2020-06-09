Меркулов стал игроком «Рубина»

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на два года. Меркулов пополнил состав «Рубина» на правах свободного агента, после того, как истек срок его контракта с екатеринбургским «Уралом».

Меркулов начал взрослую карьеру в волгоградском «Роторе». С 2015 года защитник выступал за «Урал», в текущем сезоне футболист провел в составе екатеринбургского клуба 18 матчей в Российской премьер-лиге, однако после зимней паузы на поле не появлялся.