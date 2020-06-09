ФК «Тамбов» вернется к идее переезда, если не сможет пройти лицензирование

Источник: РИА "Новости"

5 июня Худяков рассказал ТАСС о том, что руководство клуба обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) вопрос о переезде команды в Нижний Новгород на постоянной основе. В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, — «Мордовия-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. Во вторник президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком организации не обсуждал в ходе заседания вариант переезда «Тамбова».

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«Это было одно из предложений, мы обратились [в РФС], но на данный момент мы прикладываем все усилия, чтобы получить лицензию для ФК “Тамбов”, чтобы играть в следующем сезоне в Тамбове, — сказал Худяков. — Если мы будем понимать, что при лицензировании у нас будут проблемы со стадионом, тогда мы переедем. На данный момент все усилия направлены на то, чтобы играть в Тамбове».

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В настоящее время ведется работа по реконструкции северной трибуны стадиона «Спартак» с целью увеличения ее вместимости. «Сейчас мы этим занимаемся, подключился губернатор и все наши власти. Думаю, что до конца недели будет точное понимание, получится ли завершить реконструкцию трибун. 16 июня у нас лицензирование, если мы его не пройдем, будем думать», — добавил спортивный директор «Тамбова».

«У нас есть план “А”, о плане “Б” я даже думать не хочу. Пока мы думаем о том, чтобы получить лицензию и ФК “Тамбов” играл дома», — резюмировал собеседник агентства.