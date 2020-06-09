Исполком РФС утвердил смену юридического лица ФК «Ротор»

Источник: РИА "Новости"

Заседание исполкома РФС состоялось во вторник. Ранее генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил ТАСС, что клуб сменил юридическое лицо с ГАУ (государственное автономное учреждение — Прим. ТАСС) на АНО (автономная некоммерческая организация), в настоящее время команда проходит лицензирование для выступления в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ).

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«В соответствии с “Требованиями по обеспечению целостности соревнований при осуществлении процедур замены клуба — участника профессиональных соревнований”, разрешить ГАУ ВО “СК “Ротор”” (Волгоград) начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований, — говорится в сообщении. — Поручить бюро исполкома РФС в случае успешного прохождения ГАУ ВО СК “Ротор” (Волгоград) процедуры замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований, указанных в пункте 1 настоящего постановления, завершить процедуру по замене клуба — участника профессиональных соревнований».

«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ.