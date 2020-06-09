Исполком РФС утвердил смену юридического лица ФК «Ротор»
ТАСС, 9 июня. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил смену юридического лица волгоградского клуба «Ротор». Об этом сообщает
ТАСС, 9 июня. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил смену юридического лица волгоградского клуба «Ротор». Об этом сообщает
Заседание исполкома РФС состоялось во вторник. Ранее генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил ТАСС, что клуб сменил юридическое лицо с ГАУ (государственное автономное учреждение — Прим. ТАСС) на АНО (автономная некоммерческая организация), в настоящее время команда проходит лицензирование для выступления в Тинькофф — Российской
«В соответствии с “Требованиями по обеспечению целостности соревнований при осуществлении процедур замены клуба — участника профессиональных соревнований”, разрешить ГАУ ВО “СК “Ротор”” (Волгоград) начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований, — говорится в сообщении. — Поручить бюро исполкома РФС в случае успешного прохождения ГАУ ВО СК “Ротор” (Волгоград) процедуры замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований, указанных в пункте 1 настоящего постановления, завершить процедуру по замене клуба — участника профессиональных соревнований».
«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном
Также исполком РФС утвердил включение в состав судейского комитета организации трех членов — Ринга Дьордя, Сергея Зуева и Юрия Баскакова.