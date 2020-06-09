РФС утвердил сроки начала и завершения сезона-2020/21
ТАСС, 9 июня. Российский футбольный союз (РФС) принял решение по срокам проведения сезона-2020/21 для всех профессиональных турниров под эгидой организации. Об этом сообщает
ТАСС, 9 июня. Российский футбольный союз (РФС) принял решение по срокам проведения сезона-2020/21 для всех профессиональных турниров под эгидой организации. Об этом сообщает
Следующий футбольный сезон в России пройдет с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года. Отмечается, что текущий сезон, который был приостановлен
Чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие сборная России, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Сезон в Тинькофф — Российской