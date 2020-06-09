РФС утвердил сроки начала и завершения сезона-2020/21

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Следующий футбольный сезон в России пройдет с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года. Отмечается, что текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, должен быть завершен не позднее 31 июля этого года.

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Чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие сборная России, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.