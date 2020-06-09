ФК «Тамбов» может провести матч РПЛ с «Зенитом» 1 июля в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

«В связи с заявлением РФС [Российского футбольного союза] на заседании исполнительного комитета об утверждении регламента возобновления оставшейся части сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) прорабатывается вопрос о проведении матча между “Тамбовом” и “Зенитом” на стадионе “Нижний Новгород”. Матч запланирован на 1 июля», — отметили в пресс-службе.

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При этом решение о проведении футбольных матчей на стадионе будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в Нижегородской области допускается функционирование спортивных сооружений и объектов спорта для организации тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов, за исключением детско-юношеских спортивных команд, и спортсменов высокого класса без массового посещения.