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22:01 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тамбов» может провести матч РПЛ с «Зенитом» 1 июля в Нижнем Новгороде

ТАСС, 9 июня. Власти Нижегородской области прорабатывают возможность проведения матча 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Зенитом» на стадионе «Нижний Новгород» 1 июля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

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Источник: РИА "Новости"

«В связи с заявлением РФС [Российского футбольного союза] на заседании исполнительного комитета об утверждении регламента возобновления оставшейся части сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) прорабатывается вопрос о проведении матча между “Тамбовом” и “Зенитом” на стадионе “Нижний Новгород”. Матч запланирован на 1 июля», — отметили в пресс-службе.

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При этом решение о проведении футбольных матчей на стадионе будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в Нижегородской области допускается функционирование спортивных сооружений и объектов спорта для организации тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов, за исключением детско-юношеских спортивных команд, и спортсменов высокого класса без массового посещения.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в Тинькофф — РПЛ возобновится 19 июня. На момент паузы команды провели по 22 матча из 30 запланированных. Перед рестартом чемпионата России «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков, «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 баллами.

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