По новым правилам. Исполком РФС утвердил регламент чемпионата РПЛ сезона-2019/20

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Сам регламент обсуждался еще 5 июня на общем собрании РПЛ и был наконец опубликован на официальном сайте РФС. В нем говорится о так называемой «чистой зоне», где находятся команды, арбитры и судьи, в нее входят поле и раздевалки. Прописано, что нельзя подходить к игрокам ближе, чем на два метра в подтрибунном помещении, говорится о порядке выхода участников матча на поле, недопущении объятий и иных контактов при праздновании игроками голов. Ранее также говорилось о проведении послематчевых пресс-конференций, которые будут проходить в видеоформате, и флэш-интервью с игроками и тренерами на расстоянии двух метров, а также об отмене назначения судей на игры по географическому принципу для того, чтобы арбитры смогли добираться до матчей на машинах.

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Согласно регламенту, разрешение на присутствие зрителей могут дать только региональные власти, включая региональный Роспотребнадзор. Количество болельщиков может быть увеличено с согласия властей благодаря присутствию в скай-боксах стадионов на матчах владельцев абонементов. Эти зрители могут быть выведены за квоту в 10%.

«Что касается вип-лож, мы вышли с этой инициативой и считаем ее важной. По нашей оценке, эти ложи могут взять на себя от 2% до 10% заполняемости стадионов», — сказал по итогам исполкома президент РФС Александр Дюков.

Глава организации отметил, что наличие болельщиков в этих ложах не будет нести дополнительную эпидемиологическую нагрузку. «Они не будут пересекаться с болельщиками, потому что у них есть отдельные входы в ложи. Мы надеемся, что эта инициатива будет поддержана Роспотребнадзором», — добавил глава РФС, анонсировавший встречу в среду по этой теме с министром спорта РФ Олегом Матыциным, а также представителями Роспотребнадзора и МВД.

Владелец «Спартака» Леонид Федун улыбается. | Источник: РИА

Высказывания Федуна были на грани

Один из ключевых вопросов на исполкоме касался места проведения полуфинала Олимп — Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». По умолчанию хозяином поля должен был стать санкт-петербургский клуб, поскольку по сравнению с красно-белыми он провел на один выездной матч больше в нынешнем розыгрыше. Однако такого положения в регламенте нынешнего турнира, в отличие от предыдущих соревнований, не оказалось. РФС признал это технической ошибкой, и, таким образом, «Зенит» и «Спартак» 18 или 19 июля сыграют в Санкт-Петербурге.

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Дюков сообщил, что воздержался при голосовании за поправки в регламент нынешнего турнира, один член исполкома выступил против. Не трудно понять, что против голосовал владелец «Спартака» Леонид Федун, который в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал «Зенит» «тяжеловесом, который продавливает любые запросы». Также он сказал, что осталось назначить на этот матч судью Михаила Вилкова, работа которого на играх часто подвергалась критике, в том числе и в очной встрече команд 1 декабря, когда тот работал видеоассистентом главного арбитра Виталия Мешкова.

Однако президент РФС при этом не собирается инициировать разбирательство комитетом по этике. «Не вижу нарушений договоренностей [на воздержание от критики в адрес судей] в словах Федуна о Вилкове, — сказал Дюков. — Понятно, что эти слова на грани».

На заседании не обсуждался вопрос о том, чтобы позволить дозаявить на оставшуюся часть чемпионата свободных агентов. «Об этом даже вопроса не было, есть регламент, который был озвучен, — сказал ТАСС член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Есть воспитанники клубных академий не старше 23 лет, игроки, у которых закончилась аренда (они могут остаться в арендующем клубе либо вернуться в первоначальный клуб) и футболисты из клубов, которые снялись с сезона».

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Клубы хотят расширить трансферное окно

Также РФС утвердил итоги молодежного первенства и турнира Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Ранее общее собрание премьер-лиги утвердило победителем первенства среди молодежных команд «Динамо», а во вторник «Чертаново» было объявлено чемпионом ЮФЛ и получило право участия в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Если говорить в целом, мы удовлетворены результатами. В матчах приняли участие около 400 игроков, было сыграно 90 встреч, игры посещал Станислав Саламович [Черчесов, главный тренер сборной России]. В ЮФЛ игроки получили возможность развиваться в конкурентной среде. В следующем сезоне мы собираемся провести турниры для игроков 2003 и 2004 годов рождения», — отметил президент РФС.

Исполком утвердил и сроки открытия и закрытия трансферного окна, принятые премьер-лигой, — с 26 июля по 19 сентября. При этом Дюков сообщил, что РФС попросит УЕФА расширить окно, чтобы оно вмещало в себя не восемь, а 12 недель.

Также исполком не рассматривал вопрос о переезде «Тамбова» в Нижний Новгород, а клуба Олимп — Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» — в Тамбов.

«Мы получили обращения от этих клубов, вопрос сложный, при всех аргументах “за” есть аргументы “против”: первый — это болельщики “Тамбова”, второй — мы не можем согласиться с вариантом, при котором будет нарушаться спортивный принцип. Мы запросили дополнительную информацию, на ее основании мной будет принято решение», — заявил Дюков. При этом он добавил, что общался на эту тему с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который отметил, что такая идея имеет право на существование.