Все легионеры ЦСКА вернулись к командным тренировкам
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Все легионеры московского ЦСКА вернулись к командным тренировкам, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Все легионеры московского ЦСКА вернулись к командным тренировкам, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
«После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры», — говорится в сообщении.
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