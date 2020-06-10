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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все легионеры ЦСКА вернулись к командным тренировкам

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Все легионеры московского ЦСКА вернулись к командным тренировкам, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.

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«После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат России, приостановленный в марте из-за коронавируса, возобновится 19 июня матчами 23-го тура. ЦСКА в первом матче после паузы 20 июня примет петербургский «Зенит».

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