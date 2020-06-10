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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самедов рассказал о своем конфликте с Семиным

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о напряженных отношениях с Юрием Семиным.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам экс-футболиста, он конфликтовал с Семиным перед своим переходом из «Локомотива» в «Спартак» в 2017 году.

«Я не искал конфликта с Семиным. У нас с ним были диалоги, моменты недопонимания. В итоге мы посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Не думал, что потом уйду в “Спартак”. Семин — психолог, ему важно, чтобы игроки его беспрекословно слушали. Однажды он мне сделал замечание, которое мне не понравилось. Я ему ответил. Потом он меня вызвал к себе и сказал: “Ты мне при всех отвечаешь”. У нас так было 3−4 раза. Он меня меняет, а я потом в интервью что-нибудь ляпну. Каждые несколько матчей мы с ним так общались», — рассказал Самедов в выпуске Youtube-шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

«В итоге на меня вышел “Спартак”. После этого Семин меня вызвал и спросил, хочу ли я в “Спартак”. Я честно ответил, что хочу. Думаю, что с “красно-белыми” все так совпало. Недопонимание с Семиным началось еще до их интереса. Просто не срослось», — добавил Самедов.

Ранее руководство «Локомотива» не стало продлевать контракт с Семиным, который был рассчитан до 31 мая. С 1 июня главным тренером команды стал серб Марко Николич.

Семедов завершил спортивную карьеру в 2019 году.

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