Самедов рассказал о своем конфликте с Семиным

«Я не искал конфликта с Семиным. У нас с ним были диалоги, моменты недопонимания. В итоге мы посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Не думал, что потом уйду в “Спартак”. Семин — психолог, ему важно, чтобы игроки его беспрекословно слушали. Однажды он мне сделал замечание, которое мне не понравилось. Я ему ответил. Потом он меня вызвал к себе и сказал: “Ты мне при всех отвечаешь”. У нас так было 3−4 раза. Он меня меняет, а я потом в интервью что-нибудь ляпну. Каждые несколько матчей мы с ним так общались», — рассказал Самедов в выпуске Youtube-шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский».