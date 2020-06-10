Самедов рассказал о своем конфликте с Семиным
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о напряженных отношениях с Юрием Семиным.
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о напряженных отношениях с Юрием Семиным.
По словам
«Я не искал конфликта с Семиным. У нас с ним были диалоги, моменты недопонимания. В итоге мы посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Не думал, что потом уйду в “Спартак”. Семин — психолог, ему важно, чтобы игроки его беспрекословно слушали. Однажды он мне сделал замечание, которое мне не понравилось. Я ему ответил. Потом он меня вызвал к себе и сказал: “Ты мне при всех отвечаешь”. У нас так было 3−4 раза. Он меня меняет, а я потом в интервью
«В итоге на меня вышел “Спартак”. После этого Семин меня вызвал и спросил, хочу ли я в “Спартак”. Я честно ответил, что хочу. Думаю, что с “красно-белыми” все так совпало. Недопонимание с Семиным началось еще до их интереса. Просто не срослось», — добавил Самедов.
Ранее руководство «Локомотива» не стало продлевать контракт с Семиным, который был рассчитан до 31 мая. С 1 июня главным тренером команды стал серб Марко Николич.
Семедов завершил спортивную карьеру в 2019 году.