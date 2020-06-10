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15:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Переход Вагнера Лав в ЦСКА на паузе

Комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что переговоры о переходе бразильского форварда Вагнера Лав в ЦСКА поставлены на паузу.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока, — написал Арустамян. — По моей информации — остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба». Источник также уточняет, что трансфер пока не оформлен и поставлен на паузу по веским причинам, которые ему неизвестны.

В июне 35-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента. В бразильском клубе Лав выступал с 2019 по 2020 год. На его счету 14 голов в 72 матчах за клуб.

В январе 2019-го, когда форвард выступал за турецкий «Бешикташ», агент футболиста рассказал о желании подопечного вновь играть за ЦСКА. Однако тогда стороны переговоров не вели.

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