«Локомотив» оценивает Смолова в € 8 млн. «Сельта» предлагает € 6,5 млн и бонусы

По данным источника, российский клуб оценивает футболиста в € 8 млн, а испанцы готовы заплатить € 6,5 млн плюс бонусы, с учётом которых сумма может достичь требуемых € 8 млн. Впрочем, на данный момент приоритетом для «Сельты» является сохранение места в Примере, поэтому испанцы пытаются продлить аренду Смолова до конца сезона-2019/2020.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.