Источник: Все матчи 23-го тура РПЛ будут показаны бесплатно по федеральному ТВ
Все матчи 23-го тура чемпионата России планируется показать в бесплатном федеральном эфире «Матч ТВ», утверждает журналист Василий Конов в
Все матчи 23-го тура чемпионата России планируется показать в бесплатном федеральном эфире «Матч ТВ», утверждает журналист Василий Конов в
23-й тур чемпионата России станет первым после возобновления сезона, прерванного
Центральный матч тура ЦСКА — «Зенит» состоится 20 июня, начало — в 19.00.