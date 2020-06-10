Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Николич сформировал новый тренерский штаб московского «Локомотива»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем официальном сайте сообщил, что тренер Юрий Батуренко покидает команду после формирования тренерского штаба Марко Николичем.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Батуренко вошел в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году, вернувшись в клуб, где ранее выступал в качестве игрока и работал тренером.

Фоторепортаж
Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»

«Мы благодарим Юрия Михайловича за годы работы в “Локомотиве” и огромный вклад в успехи команды. В тренерский штаб, сформированный Марко Николичем, вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев», — говорится в сообщении.

1 июня Юрия Семина в должности главного тренера «Локомотива» официально сменил Марко Николич.

После 22 туров железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, на 9 очков отставая от лидера, санкт-петербургского «Зенита».

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 июня
Геннадий Орлов: Не понял слов Леонида Федуна о «Зените»
Джошуа и Фьюри достигли соглашения о проведении двух боев
МОК аннулировал результат женской сборной России на ОИ в Сочи
Модель пообещала фанатам «подарок» в случае победы «Челси» в ЛЧ
Менеджер «Детройта» рассказал о боязни канадцев из-за русских
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь