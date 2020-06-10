Николич сформировал новый тренерский штаб московского «Локомотива»

Источник: Спорт РИА Новости

Батуренко вошел в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году, вернувшись в клуб, где ранее выступал в качестве игрока и работал тренером.

«Мы благодарим Юрия Михайловича за годы работы в “Локомотиве” и огромный вклад в успехи команды. В тренерский штаб, сформированный Марко Николичем, вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев», — говорится в сообщении.

1 июня Юрия Семина в должности главного тренера «Локомотива» официально сменил Марко Николич.