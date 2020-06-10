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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Мамаев: После тюрьмы мы с женой перешли на новый этап отношений, как будто стали чище

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что его отношения с супругой Аланой изменились после его тюремного заключения.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши отношения с Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.

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Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент", — сказал Мамаев в первом выпуске документального фильма «Нефутбольные истории» на «Матч ТВ».

«Матч ТВ» покажет многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жён футболистов в России. Героиней первого выпуска станет Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Премьерный выпуск фильма выйдет в эфир 12 июня. Авторами фильма выступили журналист Наталья Игнашевич (супруга футболиста Сергея Игнашевича), известная по работе на «НТВ-Плюс», и писатель, сценарист Мария Павлович.

Напомним, Мамаев вышел на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению. Позднее Павел заключил соглашение с «Ростовом» (до инцидента в Москве он выступал за «Краснодар»).

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