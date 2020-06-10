Семак оценил шансы на возвращение Кокорина в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Рулевому «Зенита» — 43.

«Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил Семак.

19 мая Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев сказал, что клуб пошел на это ради того, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

В марте сообщалось об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. Кроме того, СМИ утверждали, что Кокорин может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».