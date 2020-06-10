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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Семак оценил шансы на возвращение Кокорина в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение в команду нападающего Александра Кокорина, арендованного «Сочи». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"
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Рулевому «Зенита» — 43.

«Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил Семак.

19 мая Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев сказал, что клуб пошел на это ради того, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте сообщалось об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. Кроме того, СМИ утверждали, что Кокорин может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

До паузы в чемпионате Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи», куда перешел из «Зенита» на правах аренды. В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в санкт-петербургский клуб, однако «Зениту» не разрешили внести игрока в заявку на сезон.

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